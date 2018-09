Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 9.49 23 settembre 2018 - 09:49

L'autunno astronomico in Svizzera è iniziato ufficialmente oggi e porta con sé anche forti raffiche di vento e un abbassamento delle temperature. MeteoSvizzera avvisa che da questa sera, a Nord delle Alpi, sono previsti venti tempestosi, con pericoli di grado 2 e 3.

Le raffiche, tra 80 e 110 chilometri orari a media quota, si protrarranno fino a domani mattina, rileva MeteoSvizzera sul suo sito web, precisando che in alcune zone di montagna il vento soffierà fino a 140 km/h.

Per quanto riguarda le temperature, la colonnina di mercurio oggi potrebbe ancora raggiungere i 25-27 gradi in Svizzera, ma in sole 24 ore vi sarà un crollo di oltre 10 gradi, indica il servizio meteorologico. Per l'inizio della settimana le temperature in pianura difficilmente supereranno i 15 gradi.

Neuer Inhalt Horizontal Line