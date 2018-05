Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 14.24 07 maggio 2018 - 14:24

Viaggiava dalla Calabria alla Svizzera, passando per il Piemonte e per la Lombardia, il traffico di droga smantellato dalla polizia del Verbano Cusio Ossola.

L'operazione, denominata "Santa Cruz", è scattata all'alba e ha portato ad eseguire tredici ordinanze di custodia. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Verbania, Gianluca Periani, era iniziata un anno fa.

La mente della banda, secondo l'accusa, era un uomo di 66 anni, negli anni Novanta già coinvolto in alcune operazioni contro la malavita in Val d'Ossola. Ingenti i quantitativi di droga che dalla Calabria arrivavano al nord e che serviva a rifornire gli spacciatori in numerose piazze di Piemonte, Lombardia ma anche in quelle della vicina Svizzera.

Neuer Inhalt Horizontal Line