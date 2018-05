Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

05 maggio 2018 - 17:09

Regula Rytz è stata rieletta oggi alla presidenza dei Verdi nel corso dell'assemblea dei delegati a Olten (SO). I partecipanti hanno anche emesso le loro raccomandazioni per le votazioni federali del 20 giugno.

Il partito lascia libertà di voto per l'iniziativa popolare "per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale!" (iniziativa Moneta intera), mentre suggerisce di respingere la legge federale sui giochi in denaro perché quest'ultima non protegge abbastanza i giocatori dal rischio di dipendenza e minaccia la libertà di internet. Gli ecologisti ritengono che una "censura" di certi siti creerebbe un precedente pericoloso e spingerebbe i giocatori ad aggirare il blocco, esponendosi a virus malevoli e ad altri abusi.

I Verdi insorgono anche contro una riduzione dell'imposta sul reddito nel quadro di questa legge: le somme vinte di un importo inferiore al milione di franchi non sarebbero infatti più tassate. "Un simile regalo fiscale - affermano - non fa altro che rendere più attrattivi i giochi in denaro, facendo perdere al contempo importanti entrate alle collettività pubbliche". I delegati hanno inoltre sostenuto all'unanimità il referendum sulla sorveglianza degli assicurati.

