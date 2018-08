Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 16.48 25 agosto 2018 - 16:48

Riuniti in assemblea a Zugo, i delegati dei Verdi hanno deciso le raccomandazioni di voto in vista delle votazioni federali del 23 settembre.

Gli ecologisti invitano popolo e cantoni a votare tre sì, rispettivamente al decreto federale sulle piste ciclabili, all'iniziativa popolare "Per la sovranità alimentare" e all'"Iniziativa per alimenti equi".

Per quanto riguarda quest'ultimo testo, lanciato proprio dai Verdi svizzeri, i delegati sono dell'avviso che esso potrà contribuire in maniera decisa a meglio proteggere il clima. Alla luce dell'estate canicolare del 2018, gli ecologisti hanno pure adottato una risoluzione volta a introdurre misure concrete di protezione ambientale.

La risoluzione pone quattro rivendicazioni in materia climatica: abbandonare definitivamente le energie fossili entro il 2050, cessare di investire in questo tipo di energia, tassare i biglietti d'aereo e finanziare le misure di adattamento al cambiamento climatico secondo il principio "chi inquina paga" con 10 centesimi sui carburanti.

I delegati si sono infine espressi anche su un oggetto in votazione il prossimo 25 novembre: hanno detto chiaramente "no" all'iniziativa "per l'autodeterminazione" lanciata dall'UDC. Il testo è stato definito "contrario ai diritti umani" dagli ecologisti.

