Nonostante la svolta ecologista annunciata dalla presidente PLR Petra Gössi il Partito dei verdi liberali (PVL) non teme di diventare inutile: al contrario, è convinto di rimanere l'unica formazione in grado di connettere in modo credibile ambiente ed economia.

"Il PLR deve prima portare la prova dei fatti", afferma il presidente PVL Jürg Grossen in un'intervista pubblicata dal Tages-Anzeiger e dai giornali ad esso collegati. Finora quelle diffuse sabato sono solo le parole di Gössi, aggiunge. A suo avviso le reazioni all'interno del PLR - come quella del vicepresidente Christian Wasserfallen - mostrano che non vi è unanimità di vedute.

"Vedo di buon occhio quando sempre più partiti portano avanti una politica ecologista: in tal modo si formano delle maggioranze in parlamento", prosegue il consigliere nazionale bernese. Non vi è però timore che il PVL diventi superfluo: "questo sarebbe solo il caso se il PLR assumesse in modo credibile le nostre posizioni: ma ciò non avverrà".

