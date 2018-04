Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 14.26 28 aprile 2018 - 14:26

Al pari del PBD, anche i delegati dei Verdi liberali, riuniti oggi a Chambésy nei pressi di Ginevra, raccomandano la bocciatura della legge sui giochi in denaro, sulla quale il popolo dovrà esprimersi il prossimo 10 di giugno.

Il partito aveva già deciso, durante una riunione precedente, di respingere anche l'iniziativa "Moneta intera" in consultazione lo stesso giorno.

Chiaro il responso circa la legge sui giochi in denaro: 85 "no" contro un solo voto favorevole.

Per la maggioranza, la legge in questione è protezionista e garantisce alla lobby dei casinò svizzeri vantaggi eccessivi rispetto ai concorrenti esteri. Il blocco dei siti esteri come prevede la legge è inoltre facilmente aggirabile, indica una nota odierna del partito, secondo cui è in pericolo la libertà su Internet.

