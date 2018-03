Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 10.15 18 marzo 2018 - 10:15

L'Australia e i dieci paesi dell'Asean, l'associazione dei paesi del sudest asiatico, i cui leader sono riuniti questo fine settimana a Sydney per un vertice speciale, hanno firmato un accordo di cooperazione regionale per contrastare il terrorismo internazionale.

Si sono inoltre impegnati a promuovere accordi di libero commercio. I paesi membri dell'Asean sono Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Birmania, Singapore, Thailandia e Vietnam.

L'accordo di cooperazione antiterrorismo prevede la condivisione di intelligence, specialmente per prevenire il ritorno di foreign fighters che hanno combattuto per lo Stato Islamico in Medio Oriente e ora possono tentare attacchi in questa regione, come già è avvenuto nelle Filippine. Sono state discusse le sfide più pressanti alla sicurezza regionale, in particolare come rispondere in modo forte e efficace alla minaccia nucleare della Corea del Nord.

