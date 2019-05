Vitus Huonder non è più vescovo di Coira (foto d'archivio)

Ora è ufficiale: Vitus Huonder non è più vescovo di Coira, dopo dodici anni di servizio. Papa Francesco ha nominato l'alto vallesano Peter Bürcher, 73 anni, amministratore apostolico. Assumerà la carica ad interim fino a quando la successione non sarà regolata.

Il Pontefice ha accettato le dimissioni del 77enne alla testa della diocesi più grande della Svizzera, ha annunciato oggi in un comunicato la Diocesi di Coira. Bürcher condurrà in una prima fase discussioni interne al fine di familiarizzarsi con la diocesi e al più tardi nella prima settimana di giugno incontrerà i media, aggiunge la nota.

Il nuovo amministratore apostolico è nato a Fiesch, nell'Alto Vallese, il 20 dicembre 1945. Nel 1971 ha ottenuto la licenza in teologia a Friburgo e nello stesso anno è stato ordinato sacerdote a Ginevra. Nel marzo 1994 è stato nominato vescovo. Inizialmente ha svolto la funzione di vescovo ausiliare nella diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo. Successivamente è stato vescovo di Reykjavik, carica a cui ha rinunciato nell'ottobre 2015 perché una grave polmonite lo ha indotto a lasciare l'Islanda.

Secondo un messaggio scritto da Bürcher e inoltrato dalla Diocesi ai suoi membri, si tratta di un mandato di "qualche mese". La nomina è stata per lui una "completa sorpresa". Come vescovo emerito, quindi in pensione, aveva ambito a un poco di riposo, ma il Papa ha deciso diversamente.

Hounder lascia quindi oggi la sede vescovile di Coira. Come annunciato in gennaio, si ritira nell'Istituto scolastico maschile Santa Maria di Wangs della Fratellanza Sacerdotale di San Pio X, è stato indicato oggi a Keystone-ATS. L'istituto è situato circa 25 km a nord del capoluogo grigionese nel canton San Gallo.

