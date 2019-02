"La fusione avrebbe creato l'indiscusso leader di mercato in alcuni settori della segnaletica e un attore dominante nell'area dei treni ad altissima velocità. Avrebbe ridotto la concorrenza in queste due aree, limitando così la scelta di clienti, operatori ferroviari e gestori dell'infrastruttura ferroviaria", scrive Bruxelles.

La decisione arriva dopo un'indagine approfondita da parte della Commissione sull'operazione che avrebbe permesso a Siemens e Alstom di mettere in comune le loro attività in una nuova società controllata esclusivamente da Siemens. Questa operazione avrebbe riunito i due maggiori fornitori di vari tipi di sistemi di segnalazione per ferrovie e metropolitane, nonché di materiale rotabile in Europa.

Questa decisione, ha aggiunto, "impedisce ai due campioni della segnaletica e delle ferrovie, di fondersi per avere lo stesso peso del grande campione dell'industria cinese". Per il ministro francese, in Europa ci sono "regole obsolete che bisogna riformare".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Nessuna fusione Alstom-Siemens, delusione a Parigi e Berlino 06 febbraio 2019 - 20:51 L'antitrust dell'Unione Europea ha rifiutato mercoledì il processo di fusione tra Alstom e Siemens che avrebbe creato un gigante del settore ferroviario. La misura, sostenuta da Parigi e Berlino, avrebbe avuto anche l'obiettivo di contrastare la concorrenza internazionale, in particolare quella cinese. Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha definito il veto di Bruxelles come "un errore economico e politico che indebolisce l'Europa". "Il ruolo della Commissione europea, delle istituzioni europee - ha proseguito Le Maire - è di difendere gli interessi economici e industriali europei". Questa decisione, ha aggiunto, "impedisce ai due campioni della segnaletica e delle ferrovie, di fondersi per avere lo stesso peso del grande campione dell'industria cinese". Per il ministro francese, in Europa ci sono "regole obsolete che bisogna riformare". Delusione anche a Berlino "Prendiamo atto con rammarico della decisione", ha detto il portavoce della Cancelliera tedesca Angela Merkel, Steffen Seibert. "Il governo tedesco si impegna per modernizzare la legge sulla concorrenza e sui cartelli", ha continuato, facendo riferimento a una commissione che dovrà elaborare delle proposte. Reclami La decisione arriva dopo un'indagine approfondita da parte della Commissione sull'operazione che avrebbe permesso a Siemens e Alstom di mettere in comune le loro attività in una nuova società controllata esclusivamente da Siemens. Questa operazione avrebbe riunito i due maggiori fornitori di vari tipi di sistemi di segnalazione per ferrovie e metropolitane, nonché di materiale rotabile in Europa. "La fusione avrebbe creato l'indiscusso leader di mercato in alcuni settori della segnaletica e un attore dominante nell'area dei treni ad altissima velocità. Avrebbe ridotto la concorrenza in queste due aree, limitando così la scelta di clienti, operatori ferroviari e gestori dell'infrastruttura ferroviaria", scrive Bruxelles. Durante la sua indagine approfondita, la Commissione ha ricevuto una serie di reclami da parte di clienti, concorrenti, associazioni professionali e sindacati. Ha anche ricevuto commenti negativi di diverse autorità nazionali garanti della concorrenza nello Spazio economico europeo.