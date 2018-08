Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 18.51 24 agosto 2018 - 18:51

Nuovo premier per l'Australia: è il ministro del Tesoro Scott Morrison che sostituisce Malcolm Turnbull sfiduciato dal gruppo parlamentare del suo Partito liberale.

Un conservatore sostituito da un altro conservatore per tentare di porre fine a un lungo periodo di instabilità e di lotte interne al partito tra l'ala moderata di Turnbull e quella ultraconservatrice del ministro dell'Interno Peter Dutton.

Morrison, che ha prevalso su Dutton con 45 voti a 40, diventa il 30/mo capo di governo di Canberra e il settimo in appena 11 anni. Secondo la legislazione australiana, è stato il voto segreto di una speciale riunione del gruppo parlamentare liberale a sfiduciare Turnbull e a eleggere Morrison alla guida del partito e quindi del governo, al potere in una coalizione con il Partito nazionale. In una conferenza stampa dopo il voto, Turnbull ha ricordato le realizzazioni del suo governo, ha biasimato le divisioni interne al partito e annunciato che lascerà la politica attiva e non si ripresenterà alle prossime elezioni previste entro maggio.

Ma la conseguenza più significativa è tutta politica. Le prossime elezioni suppletive che dovranno essere convocate per sostituire Turnbull potrebbero costare al governo conservatore la maggioranza di un solo seggio che detiene nella Camera bassa. E potrebbero indurre il neo eletto Morrison a indire elezioni federali anticipate per frenare la popolarità crescente dell'opposizione laburista, alimentata dalla scontentezza dell'elettorato verso le divisioni interne esplose nel partito.

Il neo premier Morrison deve affrontare ora il delicato compito di rimpastare l'esecutivo, scompaginato dalle dimissioni a catena di ministri e sottosegretari impegnati a sfiduciare Turnbull. Il quale, nella conferenza stampa di congedo, ha condannato i sostenitori dello sfidante Dutton per un'intensa campagna che ha descritto come "un'insurrezione".

Turnbull è così diventato il quarto primo ministro consecutivo a essere sfiduciato dal proprio partito prima di completare il pur modesto termine di tre anni. Il suo successore è visto come l'unico a poter risanare i conflitti fra l'area liberale e quella conservatrice del partito. Anche se su posizioni nettamente conservatrici, ha collaborato con lealtà con l'ex premier Turnbull, dapprima come ministro dell'Immigrazione responsabile della politica di respingimenti dei boat people e di detenzione extraterritoriale dei richiedenti asilo nelle isole del Pacifico, e dal 2015 come ministro del Tesoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line