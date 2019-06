Da domani e fino a dicembre 2020 il viaggio in treno tra il Ticino e la Svizzera tedesca durerà un po' di più. A causa di lavori alla linea sulla sponda orientale del lago di Zugo i convogli saranno infatti costretti a fare una deviazione da Rotkreuz (ZG).

La linea Oberwil-Walchwil-Arth-Goldau, sull'asse Ticino-Zurigo, verrà completamente chiusa al traffico. Il tragitto via Rotkreuz e Immensee durerà da 8 a 15 minuti in più.

I lavori avranno ripercussioni sugli orari di tutti i treni che circolano sull'asse del Gottardo. Per garantire le coincidenze, infatti, i tempi di percorrenza dei treni per e da Basilea e Lucerna saranno adattati a quelli dei convogli per/da Zurigo.

Visto che i treni espresso provenienti dalla Svizzera tedesca arriveranno più tardi in Ticino e partiranno prima in direzione nord, anche l'orario della rete regionale ticinese subirà modifiche. Le coincidenze tra il traffico a lunga percorrenza e i treni TILO in Ticino saranno più brevi, sia a Bellinzona che a Lugano, ricordano le FFS in un comunicato.

Sono previsti grandi cambiamenti anche nel traffico regionale a nord delle Alpi. Tra Zugo e Arth-Goldau verrà potenziato il servizio di autobus per ovviare alla soppressione di collegamenti.

Le FFS informeranno i viaggiatori con annunci sui treni e avvisi sui monitor. Nelle stazioni saranno presenti assistenti ai quali i viaggiatori potranno rivolgersi per informazioni. Per eventuali domande è possibile rivolgersi anche a Rail Service (tel. 0848 44 66 88, 0.08/min.).

