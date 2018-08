Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il ticinese Jörg De Bernardi dimissiona dalla carica di vicecancelliere con effetto al prossimo 30 aprile per ragioni famigliari. Dal primo maggio, l'ex lobbista del Canton Ticino a Berna, dirigerà i Servizi interni della Cancelleria federale (Caf).

De Bernardi è vicecancelliere dall'agosto del 2016. Nella sua nuova funzione dirigerà la Sezione del personale e delle risorse, la Sezione gestione degli affari e logistica e il Centro servizi informatici, indica un comunicato diramato oggi dalla Caf.

Nel suo settore di competenze rientrano anche il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone per i quadri superiori dell'Amministrazione federale, la sicurezza integrale, la gestione degli eventi e le legalizzazioni. De Bernardi rimane membro della direzione della Cancelleria federale.

Il posto di capo dei Servizi interni doveva essere occupato dopo che nel maggio del 2018 il suo attuale titolare, Hans-Rudolf Wenger, aveva informato il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr che si sarebbe ritirato alla fine di aprile del prossimo anno.

Il posto di vicecancelliere verrà messo a concorso. La persona designata sarà responsabile, com'è il caso attualmente per De Bernardi, del disbrigo di tutti i compiti in relazione alla preparazione delle sedute del Consiglio federale e delle successive pratiche. Dirigerà sette unità amministrative dal punto di vista strategico, organizzativo, finanziario e del personale. Tra queste unità figurano i Servizi linguistici della Cancelleria federale e il Centro delle pubblicazioni ufficiali.

De Bernardi era stato nominato vicecancelliere dal Consiglio federale nel giugno di due anni or sono. Era succeduto a Thomas Helbling, passato alla direzione dell'Associazione svizzera d'assicurazioni.

Nato nel 1973, originario di Pfäffikon (ZH), laureato in teologia, De Bernardi prima di approdare alla Cancelleria era stato Delegato cantonale per i rapporti confederali per il governo del Canton Ticino. Tra il 2003 e il 2004 aveva seguito la formazione per diplomatici a Berna e Addis Abeba, in Etiopia, e aveva partecipato come collaboratore diplomatico alla coordinazione della politica della Svizzera all'ONU.

Nel 2008 era passato alla Segreteria di Stato dell'economia dove era stato responsabile per l'elaborazione e la coordinazione delle posizioni negoziali svizzere sulle agevolazioni doganali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

