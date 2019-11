Giovane scrittrice, quest'ultima è arrivata nella città poiché intende ambientare il suo prossimo romanzo in Sicilia. Sembra aver trovato rapidamente l'ispirazione in questo luogo dal fascino ruvido e misterioso. Con il suo percorso accademico in letteratura tedesca, la sua intenzione era inizialmente quella di dedicarsi a un dottorato sul mito di Narciso, ma alla fine ha deciso di seguire l'istinto che la spingeva verso la scrittura narrativa.

Yasmine HugonnetLink esterno , coreografa e ballerina, è conosciuta in Svizzera per le sue creazioni andate in scena ad esempio al teatro di Vidy, a Losanna. Ha fondato la compagnia "Arts mouvementés" che lavora in collaborazione con la città della Svizzera francese. Attualmente sta lavorando al suo nuovo progetto, "7 Winters", che aprirà la stagione del Teatro di Vidy nel settembre 2020. Si tratta di un'opera basata su una riflessione legata alla reciprocità dei movimenti e i diversi significati che queste ripetizioni possono comportare.

Questa effervescenza artistica ha spinto l'Istituto svizzero a volersi radicare più in profondità nella città, creando un nuovo programma di residenza per artisti, chiamato Palermo CallingLink esterno . Questa residenza della durata di tre mesi si è tenuta per la prima volta quest'anno, da settembre a novembre, e si aggiunge alle altre già offerte dall'Istituto a Roma e a Milano.

Dopo aver attivamente partecipato alla biennale d'arte Manifesta12Link esterno , la direttrice dell' Istituto svizzero di Roma Link esterno Joëlle Comé et il responsabile artistico Samuel Gross sono di ritorno a Palermo. Intendono svolgere un ruolo importante nel panorama artistico in pieno risveglio della città. "Siamo stati molto colpiti da ciò che abbiamo visto lo scorso anno. Palermo sta vivendo una crescita incredibile nella scena internazionale dell'arte contemporanea", spiega Gross.

