Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2018 19.29 21 luglio 2018 - 19:29

Il 'turbo governo' di Sebastian Kurz, che nei suoi primi mesi di vita ha già intrapreso numerose riforme, a volte contestate, ora accelera anche sul doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi.

A settembre dovrebbe essere infatti pronta la bozza del disegno di legge, anche se Vienna sottolinea lo spirito europeo dell'iniziativa e assicura di voler comunque agire solo d'intesa con Roma.

Nelle scorse settimane a Vienna alcuni tecnici si sono riuniti più volte. Nella prossima seduta del gruppo di lavoro, in programma il 7 settembre, dovrebbe essere definita la bozza del disegno di legge. "È positivo che il gruppo di lavoro abbia sottolineato la necessità di un'intesa con Roma nella questione del doppio passaporto", evidenzia il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

I nodi giuridici sembrano sciolti, ampliando i diritti per tutti i cittadini Ue, che possiedono anche il passaporto austriaco, e non solo per i sudtirolesi. Resta il dubbio del criterio d'accesso. La bozza - come scrive il quotidiano Tiroler Tageszeitung - parla di "tutti i cittadini italiani residenti in Alto Adige di madrelingua tedesca e ladina".

