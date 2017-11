Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2017 15.00 31 ottobre 2017 - 15:00

La pittoresca frazione di Taveyanne, nelle Alpi vodesi, è un luogo congelato nel tempo. (RTS/swissinfo.ch)

Al di sopra delle nuvole, a 1649 metri d’altitudine, Taveyanne è un monumento storico tutelatoLink esterno, con i suoi chalet in legno e i suoi tetti a scandole. Chi ci vive deve arrangiarsi senza elettricità.

Per garantire un futuro al borgo e al suo ambiente, i residenti si sono associati nel 1970 alla Lega vodese per la protezione della natura, per crearvi una riservaLink esterno naturale. La maggior parte degli chalet appartiene ad abitanti del vicino villaggio di Gryon. Sono stati trasformati da stalle in case all’inizio del ventesimo secolo.

L’unica attività commerciale è il 'Refuge de Taveyanne', dove la famiglia Siebenthal serve pasti sostanziosi come la fondue, in una cornice rustica. Ci sono un grande camino, un grande paiolo, un vecchio registratore di cassa e soffitti con travi a vista. Delle campane ornamentali decorano i muri. L’unico alloggio in affitto è costituito da materassi nel solaio del rifugio.

(1) Taveyanne (Gryon, canton Vaud) indicata su una cartina di swisstopo

Per saperne di più: Refuge de TaveyanneLink esterno

