Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 19.46 17 aprile 2018 - 19:46

Villars Holding, società attiva nel commercio al dettaglio, nella ristorazione e nel ramo immobiliare, ha registrato nel 2017 un rialzo del fatturato del 13,3% a 89,9 milioni di franchi e un utile netto moltiplicato per più di nove a 28,6 milioni.

Lo ha annunciato stasera il gruppo friburghese. Ciò è dovuto alla vendita al gruppo Coop della sua partecipazione del 50% nella coimpresa Alvi-Shop, che gestisce i negozi Aperto. Il risultato d'esercizio consolidato Ebit è da parte sua è aumentato del 2,7% a 2,4 milioni.

Per l'esercizio in corso, Villars Holding si attende un fatturato in leggera crescita, grazie all'apertura di nuovi punti vendita nel 2017 e di quelli previsti nel 2018, in particolare grazie al partenariato con McDonald's Svizzera di due negozi su aree di sosta autostradali.

Il consiglio d'amministrazione proporrà nel corso dell'assemblea generale dell'impresa, prevista per il prossimo 17 maggio, il versamento di un dividendo invariato di 8 franchi per azione.

