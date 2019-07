Il periodo di canicola che ha interessato la Svizzera negli ultimi giorni si è concluso ieri sera con violenti nubifragi. In alcuni casi il forte vento e la pioggia hanno provocato danni.

Nel porto renano di Birsfelden (BL) un carroponte è crollato a causa delle raffiche. Nessuno è rimasto ferito, precisa in una nota odierna la polizia cantonale. L'ammontare dei danni, che stando al comunicato sono ingenti, non è ancora noto. L'area è stata transennata, in attesa di verifiche della stabilità di un'altra struttura simile situata nelle vicinanze.

La polizia di Basilea Campagna ha contato 188 segnalazioni di danni dovuti al temporale, relative soprattutto ai comuni di Muttenz, Birsfelden et Münchenstein. Si tratta in gran parte di alberi divelti, rami caduti sulle strade e cantine allagate.

A Bienne (BE) il festival di musica Lakelive è stato interrotto per circa un'ora. Avvertiti dalla polizia dell'allerta meteorologica, gli organizzatori hanno fatto evacuare il sito attorno alle 20.00. Nessuno è rimasto ferito.

Dopo il nubifragio, verso le 21.00, gli spettatori hanno potuto far ritorno nell'area della manifestazione, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Tim König, responsabile delle reti sociali del festival. Il primo concerto è iniziato alle 22.00.

Sempre nel canton Berna sono state circa 70 le chiamate alle centrali operative di intervento, indica la polizia. Le principali regioni del cantone interessate sono state l'Oberland, il Giura e il Seeland, dove sono caduti alberi e alcune barche sono state danneggiate.

Cantine allagate e recinzioni di cantieri ribaltate nel canton Soletta, dove le segnalazioni alla centrale d'allarme sono state circa 30 nell'arco di un'ora. Infine, sul lago di Zugo due persone che praticavano stand-up paddle, rimaste sull'acqua malgrado l'allerta meteo, hanno dovuto essere soccorse dai pompieri.

