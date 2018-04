Questo contenuto è stato pubblicato il 11 aprile 2018 15.55 11 aprile 2018 - 15:55

In Svizzera, l’assemblea comunale è la base della democrazia elvetica; è il luogo in cui hanno origine le leggi, le regole e i valori che vengono applicati nei villaggi e nei comuni della Confederazione. Swissinfo.ch vi invita a scoprire questa importante istituzione politica.

È nell’ambito dell’assemblea comunale che molti svizzeri alzano per la prima volta la mano per dire sì o no. Le persone si incontrano per discutere, gettando così le basi dello stare insieme.



Speciale Democrazia diretta L'assemblea comunale Cinque comuni, cinque realtà: le storie e i protagonisti che sono alla base della democrazia svizzera.

«Avere la possibilità di definire e modellare la propria collettività: è un’eccezionale idea repubblicana», dice il politologo svizzero Claude Longchamp. Le persone hanno la possibilità di mettere in pratica questa idea durante l’assemblea comunale. L’assemblea è sovrana, decide in maniera autonoma e nello stesso tempo emana le leggi.



L’assemblea comunale sta però vivendo un momento difficile: da trent’anni i cittadini le girano le spalle. E non si intravede un cambiamento di tendenza. Inoltre, negli ultimi tre decenni sono scomparsi quasi 800 comuni per via delle fusioni.

Per illustrare questa importante istituzione politica, i redattori di swissinfo.ch Sibilla Bondolfi, Renat Künzi, Marc-André Miserez e Thomas Kern hanno visitato cinque villaggi e hanno parlato con chi partecipa alle assemblee comunali. Seguite le loro tracce!







