I cantoni romandi chiedono aiuto alla Confederazione per rinvigorire la vendita di vini elvetici in Svizzera (foto d'archivio)

Il calo della quota di mercato dei vini elvetici preoccupa la Romandia. I cantoni Vallese, Vaud, Ginevra e Neuchâtel chiedono al consigliere federale Guy Parmelin di sostenere una campagna pubblicitaria nazionale mirata alla promozione dei vini svizzeri.

Da diversi anni, e nonostante i significativi sforzi del settore per adattarsi in termini di produzione, la quota di mercato dei vini svizzeri non ha smesso di diminuire, raggiungendo oggi il 35% del consumo di vini nella Confederazione, viene indicato in una lettera destinata al capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e inviata oggi sotto forma di comunicato alla stampa.

I quattro cantoni romandi, considerando un raccolto 2019 che si prospetta "generoso", chiedono a Berna di sostenere un'iniziativa particolare: la realizzazione, a partire da questo autunno, di una campagna di promozione dei vini svizzeri all'interno della Confederazione. La misura, della durata di due o tre anni, verrà condotta dall'Interprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS). L'obiettivo dei cantoni romandi è che questa iniziativa venga sostenuta dalla Confederazione.

Parmelin "è al corrente" della situazione e incontrerà prossimamente i diversi attori commerciali del settore, ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Erik Reumann, portavoce del DEFR, precisando che in seguito il consigliere federale analizzerà la situazione.

