Il rivenditore di calzature Karl Vögele intende trasferire la propria logistica in Polonia entro primavera 2020.

Il rivenditore di calzature Karl Vögele intende trasferire la propria logistica in Polonia entro primavera 2020. Ne consegue un taglio di 60-80 posti di lavoro nella sede di Uznach (SG). È previsto un piano sociale.

La società di lunga tradizione attiva nel settore dell'abbigliamento con i marchi Vögele Shoes, Bingo Shoe-Discount e Max Shoes è da giugno 2018 di proprietà del gruppo polacco CCC. Nell'ambito dell'integrazione è emerso che la logistica esistente a Uznach non è all'altezza delle crescenti esigenze della vendita al dettaglio online, informa un comunicato odierno dell'azienda.

Il magazzino centrale di CCC in Polonia è invece dotato di sistemi moderni. In futuro, le consegne in Svizzera saranno effettuate attraverso un fornitore di logistica esterno. Ciò rende "inevitabile" la ristrutturazione, che inizierà già a fine agosto.

Il trasferimento avverrà in tre fasi tra ottobre 2019 e marzo 2020, ha spiegato CCC, contattata dall'agenzia finanziaria awp.

La procedura di consultazione con i dipendenti interessati è già stata avviata, indica la nota. La sede della filiale Vögele Shoes non è interessata dalla chiusura.

CCC aveva acquisito Karl Vögele lo scorso anno per 10 milioni di franchi assumendosi anche i debiti. Il presidente del Consiglio di amministrazione Max Manuel Vögele detiene una partecipazione del 30%. Dal 2021, CCC avrà il diritto di acquisire anche questo pacchetto di azioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line