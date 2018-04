Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 7.27 30 aprile 2018 - 07:27

Dopo cinque settimane di continue pressioni da parte palestinese, la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza ed Israele è divenuta incandescente. Ieri sera, in due momenti separati, sono rimasti uccisi 3 palestinesi.

Secondo il portavoce militare, erano determinati ad infiltrarsi e ad arrecare danni alle strutture di confine. Un quarto palestinese è stato catturato.

L'episodio più grave è avvenuto presso il kibbutz di Kissufim, a ridosso della Striscia, dove abitano circa 250 civili. Stando alle prime informazioni, due palestinesi sono riusciti a superare il confine e a lanciare ordigni esplosivi verso militari che hanno reagito uccidendoli. Nello stesso momento, in un altro settore del confine, due altri palestinesi hanno cercato di infiltrarsi: uno è stato ucciso (pare da una cannonata) e un altro è stato ferito e catturato.

Nella zona è in atto una grave escalation dopo che venerdì centinaia di palestinesi hanno cercato di aprirsi un varco (lanciando ordigni improvvisati e bottiglie incendiarie) al valico di Karni, vicino al kibbutz di Nahal Oz. E' lo stesso posto dove due settimane fa l'esercito israeliano ha scoperto e neutralizzato un tunnel militare di Hamas. In reazione a quell'attacco nella notte di venerdì l'aviazione israeliana ha colpito a Gaza sei postazioni degli uomini-rana di Hamas: una unità d'élite capace di infiltrarsi in Israele via mare.

L'obiettivo di Hamas, afferma Israele, è di spezzare a tutti i costi il blocco della Striscia. Ciò perché Israele è riuscito negli ultimi anni a neutralizzare la minaccia dei suoi razzi e dei suoi missili grazie alle batterie di difesa aerea Iron Dome. Israele inoltre progetta di completare entro la fine del 2018 la costruzione di una barriera sotterranea lungo gli oltre 40 chilometri di confine. Per neutralizzare la minaccia dei tunnel militari scavati dalla Striscia che penetrano entro Israele. Dieci giorni fa inoltre, in Malesia, è stato ucciso un ingegnere palestinese legato al braccio armato di Hamas che secondo la stampa lavorava al perfezionamento dei razzi e dei droni palestinesi.

Privato di queste carte strategiche Hamas, secondo Israele, si trova adesso con le spalle al muro e cerca così di abbattere il confine, anche se il prezzo di sangue si fa sempre più elevato di settimana in settimana. Stando a stime ufficiose, dal 30 marzo scorso circa 50 palestinesi sono stati uccisi lungo il confine, migliaia di altri sono stati feriti da armi da fuoco o intossicati. La spirale di violenza non accenna a fermarsi e molti guardano adesso con preoccupazione alla scadenza del 15 maggio - anniversario della fondazione di Israele - quando Hamas progetta di mobilitare almeno 100 mila persone nell'intento di spezzare il blocco israeliano e dare così avvio a quella che definisce "la Grande Marcia del ritorno".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.