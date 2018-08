Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 agosto 2018 15.52 20 agosto 2018 - 15:52

La società svizzera di sicurezza aerea Skyguide nel primo semestre 2018 ha gestito nuovamente più voli civili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Allo stesso tempo è migliorata la puntualità. La metà dei ritardi è dovuta alle condizioni meteorologiche.

In totale sono stati trattati 614'348 voli, pari ad un aumento del 4,1%. La crescita è paragonabile alla media europea. I valori di punta si sono registrati il 29 giugno con 4380 voli, si legge in un comunicato odierno di Skyguide. In particolare sono aumentati i voli charter, di circa un quinto. La società di controllo spiega questo dato con l'aumento dei flussi turistici da e per Nord Africa, Europa, Medio Oriente e Russia.

In ritardo è risultato il 3,4% dei voli, contro il 3,5% del primo semestre 2017. La maggioranza dei contrattempi si è registrata nelle ore di punta e la metà dei casi riguarda il maltempo.

Neuer Inhalt Horizontal Line