Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 20.33 14 settembre 2018 - 20:33

Rupert Stadler in una foto del marzo 2017.

Il consiglio di sorveglianza del gruppo Wolkswagen deciderà, nella riunione di lunedì prossimo, del futuro del Ceo di Audi, Rupert Stadler, attualmente in carcere: è quanto rendono noto i media tedeschi.

"Non è chiaro se si arriverà ad una decisione", riferisce la Dpa citando fonti vicine al gruppo. Wolkswagen e Audi non vogliono però rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Il Ceo di Audi è in carcere da tre mesi in seguito alle vicende sul dieselgate, accusato di frode e di distruzione e inquinamento delle prove. Il suo contratto nel consiglio di amministrazione di Volkswagen è in scadenza a fine 2019, mentre il suo rapporto con Audi dovrebbe scadere nel 2022.

