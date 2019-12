La banca Vontobel intende posizionarsi come pura società di investimento per conto dei clienti. In questo ambito cederà le attività di intermediazione azionaria. Per il nuovo indirizzo operativo saranno ristrutturati anche i processi e il team dirigenziale.

Un comunicato odierno precisa che la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) intende rilevare integralmente le attività di brokeraggio azionario e i dipendenti interessati di Bank Vontobel Europa AG a Londra. Le parti hanno concordato i punti chiave dell'acquisizione, aggiunge la nota.

La riorganizzazione mira a beneficiare della prevista crescita globale della domanda di soluzioni d'investimento professionali e di consulenza individuale in materia di investimenti. Nella gestione patrimoniale (Wealth Management) Vontobel intende quindi concentrarsi sui clienti privati facoltosi e guadagnarne nella fascia degli ultra-ricchi.

La gestione del risparmio (Asset Management) continuerà a focalizzarsi su clienti istituzionali, come i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i fondi sovrani e le banche terze nel settore dei fondi all'ingrosso. La banca prevede inoltre di crescere negli Stati Uniti, in Giappone e in Francia.

Nel comparto "Platforms & Services" (servizi e prodotti a disposizione dei gestori patrimoniali esterni e di altri intermediari) la banca intende diventare il partner leader nei mercati svizzero, tedesco, di Hong Kong e di Singapore.

Vontobel ha poi riferito che a fine novembre il patrimonio in gestione era di 225 miliardi di franchi, a fronte dei 217,1 miliardi di fine settembre.

Neuer Inhalt Horizontal Line