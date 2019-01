In caso di riuscita dei referendum, la Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) sarà sottoposta a votazione popolare il 19 maggio 2019. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

Il testo prevede l'abolizione dell'imposizione privilegiata delle holding a altre società internazionali invisa a livello internazionale. Dopo la bocciatura da parte del popolo del precedente progetto - la Riforma III dell'imposizione delle imprese - governo e Parlamento hanno inserito una compensazione sociale, destinata a rendere più appetibile la RFFA, in particolare in vista di un'eventuale votazione popolare. In futuro ogni franco di tassazione perso in seguito alla riforma fiscale a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni verrà così "compensato" con un franco di finanziamento all'AVS.

Il progetto è contestato tra le altre cose poiché unisce due oggetti distinti. La sinistra si oppone in particolare a nuovi sgravi alle aziende che svuoterebbe le casse pubbliche e al fatto che non venga escluso un futuro innalzamento dell'età pensionabile per le donne, mentre la destra è contraria all'aumento dei prelievi sui salari per rimpolpare le casse dell'AVS.

Sempre il 19 maggio sarà sottoposto a votazione popolare il Decreto federale che traspone nella legislazione elvetica il nuovo diritto europeo sulle armi. Il testo mira in particolare ad inasprire il possesso e la vendita di quelle semiautomatiche.

Il termine di riuscita dei referendum contro i due oggetti scade domani.

