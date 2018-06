Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 8.12 10 aprile 2018 - 08:12

Moneta intera: un pacchetto dai contenuti incerti per una maggioranza di votanti. (Ex-press)

Lanciata per ridare stabilità alla piazza finanziaria svizzera, scossa da diverse crisi negli ultimi decenni, l'iniziativa Moneta intera non sembra aver convinto una maggioranza di votanti. Secondo le prime proiezioni del voto, solo un quarto di loro hanno sostenuto questa riforma radicale del sistema monetario.

L’obiettivo dei promotori dell’iniziativa era di creare un sistema monetario più sicuro, al riparo da speculazioni e crisi finanziarie. Il testo intendeva in pratica vietare alle banche commerciali di emettere moneta scritturale, ossia quel denaro che esiste unicamente nelle registrazioni contabili.

Le banche commerciali potrebbero dunque solo prestare denaro che è stato realmente messo in circolazione dalla Banca nazionale svizzera (BNS). Non potrebbero invece più concedere crediti non coperti da fondi propri equivalenti, iscrivendo semplicemente l’importo in un deposito a vista.

Sistema unico a livello mondiale

Sottolineando che il sistema proposto non esiste in nessun altro Paese al mondo, gli oppositori hanno invece fatto valere il fatto che questa riforma radicale, senza precedenti, costituirebbe un esperimento ad alto rischio, con potenziali costi ingenti. Secondo il governo e il parlamento, l’iniziativa avrebbe, tra l’altro, concentrato un potere eccessivo nelle mani della BNS, esponendola a maggiori pressioni politiche.

Inoltre vi sarebbe il pericolo di una perdita di credibilità della politica finanziaria svizzera e di una limitazione delle attività delle banche, che indebolirebbe la piazza elvetica.

Gli argomenti degli oppositori sembrano aver convinto ampiamente l’elettorato. Nell’ultimo sondaggio rappresentativo condotto dall’istituto di ricerca gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), pubblicato la settimana scorsa, l’iniziativa non ha trovato scampo. Il 54% degli intervistati ha dichiarato che la boccerà.

Creazione di debito e bolle speculative

Alla base di questa iniziativa vi era una costatazione: oggi il denaro viene creato solo in piccola parte dalle banche centrali, che emettono banconote e monete metalliche – ossia “moneta intera”, mezzi di pagamento con base legale. In Svizzera, ad esempio, il denaro contante in circolazione corrisponde a 80 miliardi di franchi, pari a circa il 10% di tutta la massa monetaria circolante. Il resto viene emesso dalle banche commerciali, generalmente attraverso la concessione di crediti ad aziende, privati o altre banche.

Si parla in questo caso di “moneta scritturale”, una moneta che esiste solo nelle registrazioni contabili. Per fornire un credito, la banca non deve disporre di fondi propri equivalenti, basta che l’importo concesso venga iscritto in un deposito a vista. Oggi, la moneta scritturale non è quindi un mezzo di pagamento legale, ma solo una promessa di versare un credito su un conto.

L’espansione di questa moneta ha chiaramente contribuito alla crescita delle attività bancarie e di tutta l’economia, ad esempio tramite l’erogazione di crediti alle aziende. Nel contempo, però, ha pure favorito la creazione di debito senza copertura reale, le bolle speculative, l’insolvenza delle stesse banche e, per finire, il moltiplicarsi delle crisi finanziarie.

Vasta riforma del sistema monetario

L’iniziativa “Moneta intera” proponeva quindi si concedere solo alla BNS il diritto di emettere denaro – monete metalliche, banconote e, anche, moneta scritturale. Le banche commerciali, invece, non avrebbero più potuto emettere moneta scritturale, ma solo prestare denaro messo effettivamente in circolazione dalla banca centrale. Ciò avrebbe permesso di ridurre gli investimenti rischiosi e la piazza finanziaria sarebbe diventata più solida, affidabile e quindi concorrenziale.

Per i promotori dell’iniziativa, con il nuovo ordinamento il franco sarebbe diventato la valuta più sicura al mondo e la Svizzera sarebbe posta al riparo da molte crisi finanziarie, dato che le banche non avrebbero più potuto creare moneta “dal nulla”. Anche i clienti avrebbero beneficiato di un sistema più trasparente e sicuro. I loro conti per il traffico dei pagamenti sarebbero stati coperti al 100% con moneta della BNS.

In base al testo, la BNS non avrebbe più riversato alla Confederazoine e ai Cantoni solo l’utile netto annuale, ma avrebbe messo a disposizione della collettività anche gli utili derivanti dalla creazione di nuovo denaro, contante o elettronico: l’emissione di una banconota di 1000 franchi costa, ad esempio, solo pochi centesimi alla BNS. Questo denaro sarebbe stato distribuito, non gravato da debito o interessi, alla Confederazione, ai Cantoni o direttamente ai cittadini. Tenendo conto della crescita negli ultimi tempi della massa monetaria, era prevedibile un importo annuo di 5 – 10 miliardi di franchi.

(2) Utili della BNS versati a Confederazione e Cantoni





Salto nel vuoto

Pur riconoscendo l’importanza di una piazza finanziaria stabile, il Consiglio federale si era opposto all’iniziativa. A suo avviso, questo obbiettivo può essere raggiunto con i nuovi standard internazionali, a cominciare da quelli del Comitato di Basilea per la vigilanza bancariaLink esterno, e con la nuova regolamentazione nazionale sui fondi propri delle banche di rilevanza sistemica (Too big to failLink esterno). Agli occhi del governo, il sistema della moneta intera corrisponde invece a un salto nel vuoto, dato che nessun altro paese ha adottato un simile regime. L’attuazione dell’iniziativa comporterebbe una profonda riorganizzazione senza precedenti del sistema monetario, esponendo la Svizzera ad alti rischi e costi potenzialmente elevati.

Le incertezze giuridiche legate alle conseguenze della riforma potrebbero pregiudicare la credibilità della politica finanziaria svizzera, che finora si è contraddistinta a livello internazionale per la stabilità delle sue condizioni quadro. La piazza finanziaria elvetica verrebbe quindi svantaggiata rispetto alla concorrenza, mettendo a repentaglio il futuro di molte banche e numerosi posti di lavoro.

Inoltre, la riforma limiterebbe notevolmente le attività commerciali delle banche. Con il divieto di emettere moneta scritturale si ridurrebbero le risorse disponibili per la concessione di crediti, da cui le banche traggono una fonte di finanziamento stabile. Per compensare le perdite di redditività, le banche sarebbero costrette ad imporre costi di gestione e commissioni più elevate alla clientela. Il calo del volume dei crediti avrebbe conseguenze negative anche per le imprese e quindi per l’economia reale.

Indipendenza della BNS in gioco

Sempre secondo il governo, l’iniziativa restringerebbe inoltre l’indipendenza della BNS: l’istituto di emissione si esporrebbe a forti pressioni politiche, se fosse costretto a partecipare regolarmente al finanziamento delle collettività, riversando loro ogni anno diversi miliardi di franchi. La BNS potrebbe venir spinta ad aumentare la massa monetaria per far affluire maggiori mezzi finanziari alla Confederazione e ai Cantoni. Con il nuovo regime, la banca centrale non sarebbe più libera di seguire una politica monetaria efficace – basata sui tassi d’interesse – per garantire la stabilità dei prezzi.

Anche la BNS si oppone all’iniziativa. Secondo il suo presidente, Thomas Jordan, adottando questa riforma, la Svizzera si avventurerebbe in un sistema finanziario mai sperimentato finora e fondamentalmente diverso da quello di tutti gli altri paesi. Ciò provocherebbe forti turbolenze, ancora pirma della sua introduzione, e le conseguenze a lungo termine sarebbero imprevedibili.

