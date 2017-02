Chiaro no per la Riforma dell'imposizione delle imprese

12 febbraio 2017 - 12:30

In Svizzera vi sono circa 24'000 aziende che godono di regimi fiscali speciali. (Keystone)

Cocente sconfitta in vista per i sostenitori della Riforma III dell’imposizione delle imprese: in base alla prime tendenze del voto, pubblicate dalla SRG SSR, circa il 60% dei votanti avrebbe bocciato il progetto approvato nel giugno scorso dalla maggioranza di centro e di destra del parlamento e combattuto da un referendum del Partito socialista.

Dai primi risultati provvisori il "no" prevale nella misura del 57,2% a Basilea Città e del 51,8% a Ginevra. A Zurigo le proiezioni mostrano perfino un 65,4%. A Sciaffusa il progetto viene bocciato dal 56,2% e in Vallese dal 53,8%. Nel canton Vaud al momento risulta invece un 50,3% di "sì".

La Riforma III dell’imposizione delle imprese sembrava, fino a pochi mesi fa, poter superare senza troppe difficoltà la prova delle urne. Il progetto è sostenuto dalle maggiori organizzazioni economiche e da tutti i partiti di centro e di destra, che già nell’autunno scorso avevano dato inizio ad una massiccia campagna di annunci.

I risultati in diretta, cantone per cantone, in votazione in Svizzera il 12 febbraio 2017: Legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese)

Nelle ultime settimane si è però rafforzato lo scetticismo nei confronti di questa riforma. Diversi esponenti degli stessi partiti borghesi, tra cui l’ex ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf, sono scesi in campo per mettere in guardia sulle conseguenze fiscali e finanziarie della nuova legge, approvata nel giugno scorso dal parlamento.

Statuti fiscali privilegiati In Svizzera vi sono circa 24'000 aziende che godono di regimi fiscali speciali. Si tratta principalmente di holding, società miste e società di domicilio, che non esercitano nella maggior parte dei casi nessuna attività produttiva o commerciale sul territorio elvetico. Queste società rappresentano solo il 7% di tutte le aziende con sede in Svizzera, ma assicurano circa la metà delle tasse prelevate dalla Confederazione sugli utili delle imprese. La Confederazione applica un’aliquota effettiva dell’7,8% per tutte le imprese. Per quanto riguarda i Cantoni, holding, società miste e società di gestione garantiscono circa il 21% delle imposte sugli utili versate da tutte le imprese. Nei Cantoni, queste società sottostanno ad aliquote molto basse o sono addirittura esentate da tasse. Il loro onere fiscale complessivo (Confederazione, Cantoni e Comuni) si situa tra il 7,8 e il 12%. Per le altre aziende attive in Svizzera questo onere varia invece tra il 12 e il 24%.

Adeguamento agli standard internazionali

La Riforma III dell’imposizione delle imprese era stata lanciata due anni fa dal governo allo scopo di adeguare il sistema fiscale svizzero ai nuovi standard internazionali elaborati dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per lottare contro le pratiche fiscali che permettono alle imprese transnazionali di ridurre o azzerare le loro tasse. Diverse regimi fiscali svizzeri si trovano già da una decina d’anni nel mirino dell’OCSE, dell’UE e del G20, che minacciano sanzioni e liste nere.

Il progetto di riforma doveva quindi servire innanzitutto a sopprimere queste pratiche fiscali, in particolare i regimi speciali applicati dai Cantoni per attirare holding, società miste e società di domicilio: aziende che operano all’estero e hanno solo attività amministrative o una sede fiscale sul territorio elvetico. Per evitare la partenza di queste società, che danno lavoro a 150'000 persone in Svizzera, quasi tutti i Cantoni hanno previsto di abbassare in futuro le aliquote fiscali per tutte le aziende attive sul loro territorio.

Misure troppo generose?

Secondo il Partito socialista, che ha lanciato il referendum contro la Riforma III, la maggioranza di centro e di destra del parlamento ha però approfittato dell’occasione per elargire troppi regali fiscali alle aziende. Misure che provocheranno perdite fiscali di 1,3 miliardi di franchi all’anno per la Confederazione e almeno altrettanti per i Cantoni e i Comuni. Gli oppositori criticano inoltre le nuove agevolazioni fiscali concesse alle imprese, tra cui i “patent box”, gli sgravi per l’innovazione e la ricerca o la deduzione degli interessi sull’imposta sull’utile.

Critiche respinte dal governo e dai partiti borghesi, per i quali il pacchetto di misure era destinato a rendere ancora più attraente la piazza economica svizzera nel quadro della concorrenza fiscale internazionale. Le agevolazioni fiscali e le misure di compensazione previste dalla Confederazione consentirebberero di attirare altre imprese dall’estero, ciò che farà aumentare il gettito fiscale e i posti di lavoro.