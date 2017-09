Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2017 12.19 24 settembre 2017 - 12:19

Previdenza per la vecchiaia 2020 era stata approvata di stretta maggioranza dal parlamento, dopo diversi anni di lavori e di dibattiti. (Keystone)

In base alle prime tendenze del voto, gli svizzeri avrebbero bocciato Previdenza per la vecchiaia 2020, la grande riforma del sistema previdenziale, sostenuta dal governo e dalla maggioranza del parlamento. Il progetto, che mirava a garantire anche in futuro il finanziamento delle pensioni, era combattuto dalla destra e da alcune frange della sinistra sinistra.

Gli ultimi sondaggi, realizzati nella prima metà di settembre, davano ancora una leggera maggioranza di preferenze in favore di Previdenza per la vecchiaia 2020. Gli oppositori avevano però guadagnato terreno nelle ultime settimane, rispetto ai sondaggi di agosto, e si preannunciava quindi un risultato piuttosto serrato.



L’ultima revisione del sistema previdenziale svizzero risale al lontano 1997. Da allora, tutti i tentativi di riforma sono regolarmente naufragati in parlamento, in seguito all’incapacità dei partiti di raggiungere un compromesso, o sono stati respinti in votazione federale. Il popolo ha bocciato diverse proposte volte a migliorare le prestazioni, ridurre le rendite, innalzare l’età di pensionamento o introdurre nuove fonti di finanziamento.

I tre pilastri del sistema previdenziale Il primo pilastro corrisponde alla previdenza statale, ossia all’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), che mira a coprire almeno i bisogni vitali al momento del pensionamento. Questa assicurazione obbligatoria per (quasi) tutti viene finanziata tramite contributi di dipendenti, indipendenti, datori di lavoro e Confederazione. Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale, le cui prestazioni dovrebbero permettere, assieme a quelle dell’AVS, di mantenere in buona parte il proprio tenore di vita dopo il pensionamento. Gestita da casse pensioni e assicurazioni, la previdenza professionale è obbligatoria per tutti lavoratori dipendenti ed è finanziata con i loro contribuiti e quelli dei datori di lavoro. Il terzo pilastro concerne invece il risparmio volontario individuale, destinato a colmare eventuali lacune previdenziali e a soddisfare desideri individuali. Alcune forme di questa previdenza facoltativa – conti bancari vincolati e proprietà immobiliari – beneficiano di incentivi fiscali. Fine della finestrella

Con Previdenza per la vecchiaia 2020Link esterno, il governo e la maggioranza del parlamento sperano, quindi, di aver finalmente trovato una soluzione di compromesso, in grado di superare la prova delle urne. E, soprattutto, di poter far fronte alle grandi sfide economiche, sociali e demografiche che si pongono in parte già oggi e che dovrebbero contrassegnare ancora di più i prossimi decenni.

Crisi economica e invecchiamento della popolazione

A livello economico, il moltiplicarsi delle crisi, il lungo periodo di bassi tassi d’interesse e la crescita ridotta pesano sui rendimenti degli istituti di previdenza e minacciano quindi le rendite future. A livello sociale, la riforma vuole rispondere ai cambiamenti in corso sul mercato del lavoro e alle crescenti aspirazioni per un pensionamento flessibile.

Ma la più grande sfida è costituita senz’altro dall’evoluzione demografica: mentre mezzo secolo fa la speranza di vita era di 74 anni per le donne e di 68 per gli uomini, oggi è salita rispettivamente a 84 e 80 anni. Il graduale pensionamento della generazione del baby boom incide inoltre sempre più sul rapporto tra persone attive e pensionati: mezzo secolo fa vi erano cinque persone tra 20 e 64 anni per ogni pensionato, mentre oggi poco più di tre.

Senza correttivi, il sistema previdenziale rischia di sprofondare nelle cifre rosse già entro pochi anni. In base agli scenari del governo, l’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), gestita dallo Stato, dovrebbe accumulare un disavanzo di 3 miliardi di franchi nel 2025 e di 7 miliardi nel 2030. Anche la previdenza professionale, gestita da casse pensioni e assicurazioni collettive, non sarà più in grado di mantenere il livello attuale delle sue prestazioni.

Riforma globale della previdenza

Per tentare di suddividere il più possibile i sacrifici e raccogliere finalmente una maggioranza di consensi, il governo ha presentato una riforma globale che, per la prima volta, tocca contemporaneamente i due pilastri obbligatori del sistema previdenziale svizzero.

Il progetto Previdenza per la vecchiaia 2020 era sostenuto dalle principali forze di centro e di sinistra – Partito popolare democratico, Partito borghese democratico, Verdi liberali, Partito socialista e Partito ecologista svizzero – per i quali si tratta di una riforma equilibrata che permette di assicurare le rendite per oltre una decina d’anni e rafforzare l’AVS.

Si opponevano invece i maggiori partiti più a destra – Partito liberale radicale e Unione democratica di centro – che considerano il progetto iniquo e inadeguato per risolvere i problemi della previdenza per la vecchiaia. Al centro delle loro critiche figura il supplemento di 70 franchi al mese sulle rendite dell’AVS, previsto dal 2019 soltanto per i nuovi pensionati. La riforma era combattuta anche da alcuni sindacati minori e gruppi di sinistra che respingono l’aumento dell’età di pensionamento per le donne e riduzioni delle prestazioni della previdenza professionale.