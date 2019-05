(Keystone)

Commercio e possesso di armi da fuoco in Svizzera saranno disciplinati più severamente, in linea con la Direttiva europea. Secondo la prima proiezione, la relativa revisione legislativa, legata agli accordi di Schengen e Dublino, è stata nettamente approvata nel voto popolare odierno.

Dalle urne elvetiche dovrebbe uscire un sì del 67%, indica la prima proiezione dell'istituto gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR. Il margine di errore è del +/-3%.

Il vasto consenso popolare si sta confermando anche nei risultati già disponibili. Nei sei cantoni dove lo spoglio delle schede si è già concluso, solo Glarona è in controtendenza, con una bocciatura sul filo di lana: il 50,2% di no, contro il 49,8% di sì..



Con questa revisione, la Svizzera recepisce nella propria legislazione la nuova Direttiva europea sulle armiLink esterno, legata all'accordo di SchengenLink esterno sulla sicurezza. Essa è stata adottata da Bruxelles allo scopo di ridurre i rischi che armi automatiche e semiautomatiche siano trasferite verso i mercati illegali e che finiscano nelle mani di criminali e di terroristi. Concretamente si vuole rendere più difficile il loro acquisto, migliorare la loro tracciabilità e rafforzare lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Essendo associata all'accordo di Schengen, anche la Svizzera è tenuta a trasporre nel proprio diritto le diposizioni della Direttiva UE. In qualità di associata, la Confederazione nel corso delle deliberazioni aveva d'altra parte potuto negoziare e sensibilizzare gli altri Stati membri "sulle peculiarità e le tradizioni svizzeri in materia di tiro", al fine di salvaguardarli.



Certo, le semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta capacità, che permettono di sparare a raffica senza dover ricaricare, passernano dalla categoria delle armi soggette ad autorizzazione a quella delle armi vietate. Ma ciò non significa che saranno bandite dalla Confederazione, bensì che saranno vincolate ad "autorizzazione eccezionale". Questa dovrà essere richiesta al competente servizio cantonale per le armi.

Riguardo ai fucili d'assalto dell'esercito svizzero, pur rientrando nella categoria delle armi semiautomatiche vietate, beneficiano di una deroga: l'arma di ordinanza con il relativo caricatore poträ essere ceduta in proprietà ai cittadini prosciolti dagli obblighi militari e costoro potranno essere autorizzati a utilizzarla per il tiro sportivo.

Il governo elvetico aveva sottolineato che queste modifiche legislative garantiscono alla Svizzera la permanenza nell'area di Schengen. Se la Confederazione non recepisce la Direttiva europea sulle armi entro i termini previsti, infatti, la cooperazione cessa automaticamente, a meno che la Commissione europea e tutti gli Stati UE siano disposti a venire incontro alla Svizzera entro 90 giorni. Con l'accordo di Schengen sulla sicurezza cadrebbe anche quello di Dublino sull'asilo, che è direttamente legato, aveva avvertito l'esecutivo.

Come il governo, tutti i Gruppi del parlamento, ad eccezione dell'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), avevano giudicato i vantaggi portati da questi accordi troppo importanti, per correre il rischio di perderli.



Gli argomenti del governo e della maggioranza parlamentare non sono però stati condivisi dalla Comunità di interessi del tiro svizzero (CITLink esterno), che ha lanciato con successo il referendum. In tre mesi ha raccolto oltre 125mila firme valide, ossia più del doppio delle 50mila necessarie per portare la revisione legislativa alle urne.

La CIT riunisce 14 associazioni nazionali: oltre a quelle di tiratori, ne fanno parte anche quelle di collezionisti, armaioli, cacciatori e sottufficiali. Secondo le sue stime, circa l'80% dei tiratori in Svizzera pratica questo sport con un'arma semiautomatica

Secondo la CIT, "la trasposizione della Direttiva UE sulle armi non offrirebbe il benché minimo vantaggio in termini di sicurezza, ma in compenso comporterebbe la fine del tiro come sport di massa e degraderebbe a semplice privilegio il nostro diritto al possesso di armi". A suo avviso, il timore di un'espulsione della Svizzera dallo Spazio di Schengen era "assolutamente infondato".

Cosa cambia?

Il trasferimento delle semiautomatiche con caricatori ad alta capacità di colpi nella categoria delle "armi vietate" non comporta alcun cambiamento per i possessori di tali armi già iscritte in un registro cantonale. I detentori di armi di questo tipo non iscritte, invece, hanno l'obbligo notificarle all'autorità competente del proprio cantone di domicilio entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica legislativa. Chi desidera acquistare un'arma che rientra in tale categoria, nella domanda di autorizzazione deve indicarne il motivo: ad esempio tiro sportivo o collezione. I tiratori sportivi devono dimostrare dopo cinque e dieci anni di essere membri di una società di tiro oppure di praticare con regolarità tale disciplina. I musei e i collezionisti hanno l'obbligo di dimostrare che custodiscono tali armi in modo sicuro e a tenerne un elenco. La revisione della legge porta innovazioni anche per i commercianti di armi così come per i fabbricanti e gli importatori. I primi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, ai competenti uffici cantonali tutte le transazioni concernenti armi e loro parti essenziali. Fabbricanti e importatori hanno l'obbligo di contrassegnare tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco, comprese quelle assemblate. Questo permette di identificare più facilmente la provenienza. Fine della finestrella

