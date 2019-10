Un 19enne vallesano è morto ieri sera in un incidente su una stradina di montagna sopra a La Souste, nella regione di Leukerbad (VS). Un altro giovane, un 17enne, è stato espulso dall'abitacolo e ha riportato solo ferite leggere.

La vettura è uscita di strada per ragioni sconosciute, poi si è ribaltata più volte lungo un pendio scosceso ed ha terminato la corsa in un bosco. Il giovane alla guida è morto sul luogo dell'incidente a causa delle gravi ferite riportate, indica la polizia in una nota.

