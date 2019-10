Un vallesano di 76 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale a Haute-Nendaz, in Vallese. La sua vettura è uscita dalla carreggiata mentre percorreva una strada sterrata in salita ed è precipitata per circa 45 metri lungo in pendio sottostante.

L'uomo è stato violentemente espulso dall'abitacolo riportando ferite gravi. Medicato sul posto dai soccorritori, l'anziano e deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Sion.

