Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 maggio 2018 21.57 10 maggio 2018 - 21:57

Un giapponese 17enne domiciliato a Winterthur (ZH) è morto oggi cadendo in un crepaccio nei pressi della capanna alpina del Monte Rosa, nel territorio di Zermatt (VS), mentre faceva una passeggiata con il padre in attesa di un elicottero che li portasse a valle.

Padre a figlio avevano raggiunto il rifugio ieri, equipaggiati solo di scarponi e ramponi, attraverso il ghiacciaio del Gorner. Vista la dotazione limitata, i guardiani del rifugio avevano raccomandato loro di ritornare a Zermatt in elicottero il giorno seguente.

Stamane, prima che l'elicottero arrivasse, i due hanno fatto un giro nei dintorni della capanna alpina. Poco prima di mezzogiorno il ragazzo è caduto in un crepaccio profondo 12 metri, situato a 3200 metri di quota nel Grenzgletscher.

Il padre a subito dato l'allarme. I soccorritori di Air-Zermatt hanno recuperato il giovane e lo hanno portato in elicottero alla base di Zermatt, dove ne hanno constato il decesso.

Neuer Inhalt Horizontal Line