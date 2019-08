Un alpinista tedesco di 34 anni ha perso la vita oggi sull'Obergabelhorn, in Vallese. L'uomo faceva parte di un gruppo di tre alpinisti, tutti provenienti dalla Germania, che al momento dell'incidente non erano però legati "in cordata" tra loro.

La caduta fatala è avvenuta attorno alle 10.00 di mattina, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. I tre alpinisti stavano cercando di raggiungere la vetta dell'Obergabelhorn (4064 metri). Arrivati a un'altitudine di circa 4000 metri, il 34enne - per motivi ancora da chiarire - è caduto per circa 400 metri.

I soccorsi di Air Zermatt, arrivati rapidamente sul luogo dell'incidente, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Neuer Inhalt Horizontal Line