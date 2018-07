Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 luglio 2018 19.02 18 luglio 2018 - 19:02

Un 12enne vallesano è finito con l'auto questa mattina in una ripida scarpata nei pressi di Nendaz (VS). Il ragazzo è stato elitrasportato all'ospedale di Sion e la sua vita è in pericolo.

Il 12enne e la famiglia stavano raccogliendo albicocche in un frutteto. Il giovane si è poi seduto nella vettura dei genitori, che per ragioni ancora sconosciute si è messa in movimento, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. Il veicolo è finito contro alcuni alberi e lungo una scarpata, finendo la sua corsa dopo una trentina di metri in un bosco.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente. Il ministero pubblico ha aperto un'indagine per chiarire la dinamica.

