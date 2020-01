Il cadavere di una Vallesana di 40 anni è stato scoperto ieri poco prima delle 13.00 in un appartamento di Monthey (VS). Un Francese di 41 anni, che conosceva la vittima, è stato fermato dalla polizia cantonale ed è posto in detenzione per le esigenze dell'inchiesta.

Allertata da una chiamata di una terza persona, la polizia di Monthey è intervenuta sul posto, viene precisato in una nota odierna, in cui non si forniscono ulteriori dettagli.

Il Ministero pubblico ha avviato un'inchiesta per determinare le circostanze esatte del dramma.

