I rottami dell'auto trovata ieri nel Rodano sono quelli del veicolo spazzato dalla colata di fango dell'11 agosto a Chamoson (VS). Nella disgrazia sono morti un 37enne ginevrino domiciliato in Vallese e una bimba francese di sei anni. I loro cadaveri non sono stati rivenuti nell'abitacolo.

KEYSTONE/KANTONSPOLIZEI WALLIS

(sda-ats)