Lo straripamento del torrente Losentse a Chamoson (VS) dell'11 agosto ha spazzato via due veicoli e non tre. È la conclusione a cui è giunta la polizia vallesana dopo aver esaminato le immagini e ascoltato le testimonianze raccolte.

Risultano tuttora disperse le due persone rimaste intrappolate nella loro auto travolta dalla colata detritica.

Pochi giorni dopo la tragedia, sulla base di alcuni video le forze dell'ordine avevano evocato uno scenario in cui anche una terza vettura era stata inghiottita dal torrente in piena, precisando però che nulla lasciava supporre la presenza di qualcuno a bordo. Grazie all'appello a testimoni lanciato è però stato possibile scartare questa ipotesi, indica la polizia cantonale in una nota odierna.

Le auto travolte dalla furia degli elementi sono dunque due. Una, vuota, è stata ritrovata a poco più di un chilometro. Ad oggi non vi è invece traccia delle due persone che si trovavano all'interno della seconda, un ginevrino 37enne residente in Vallese e la figlia di sei anni, di nazionalità francese.

Nonostante le intense ricerche, i due rimangono dispersi. La polizia aveva comunque subito annunciato che le speranze di ritrovarli vivi erano nulle.

