Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 15.09 30 agosto 2018 - 15:09

Il Ministero pubblico vallesano ha richiesto oggi 15 mesi di detenzione con la condizionale per il presunto autore della frode elettorale commessa alle elezioni cantonali del marzo 2017.

La sentenza sarà resa pubblica il prossimo 7 settembre al Tribunale di Briga, ha indicato oggi il giudice alla fine dell'udienza. L'accusato, un 31enne svizzero membro dell'UDC, avrebbe falsificato almeno 199 schede di voto nell'Alto Vallese: si sarebbe impossessato, a favore del proprio partito, del materiale elettorale inviato per posta. La procura cantonale ha chiesto al tribunale di riconoscere l'accusato colpevole di furto, falsità in documenti e frode elettorale. Il ministero pubblico domanda inoltre una multa di 2000 franchi, così come l'obbligo di sostenere i costi dell'inchiesta, pari a 41'000 franchi.

Per la difesa l'accusato ha sì commesso una frode elettorale, ma non ha pianificato le sue azioni. Inoltre, il furto delle schede non è stato commesso a scopo di arricchimento. La difesa ha anche avanzato la richiesta di una riduzione di pena a causa dei problemi di salute dell'imputato: al momento dei fatti l'uomo non era fisicamente e psicologicamente al 100% ed era sotto influenza di farmaci e alcool.

