Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2018 16.13 22 agosto 2018 - 16:13

Il finanziamento di un eventuale smantellamento della raffineria vallesana di Collombey-Muraz, chiusa da inizio 2015, è assicurato. La compagnia Tamoil ha firmato oggi con il comune un accordo per una garanzia di 10 milioni di franchi.

In una conferenza stampa odierna le due parti hanno comunque auspicato di non dover utilizzare la somma in questione. Tamoil è infatti sempre alla ricerca di acquirenti.

Le offerte sono numerose ma quelle serie "si contano sulle dite di una mano", ha detto Stéphane Trachsel membro della direzione di Tamoil. Se entro la fine del 2019 non troverà un compratore l'azienda procederà al smantellamento degli impianti.

Il costo dell'eventuale operazione dovrebbe comunque essere inferiore alla garanzia concordata, poiché una parte del materiale e dei macchinari può essere rivenduta per circa 4 milioni di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line