Questo contenuto è stato pubblicato il 1 maggio 2018 11.52 01 maggio 2018 - 11:52

Il ghiacciaio dell'Allalin, al di sopra di Saas Fee (VS).

Un nuovo incidente scuote le Alpi elvetiche: una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di una valanga staccatasi ieri nella regione del ghiacciaio dell'Allalin, in Vallese.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, i due sciescursionisti - un uomo e una donna di nazionalità francese, entrambi 49enni - sono partiti da Saas-Fee in direzione del Mittelallalin. Nella risalita sono però stati travolti da una placca nevosa.

La donna è riuscita a liberarsi e a chiamare i soccorsi, che sono giunti rapidamente sul posto. L'uomo è stato elitrasportato all'Inselspital di Berna ma è morto in serata a causa delle gravi ferite riportate. La donna, la cui vita non è in pericolo, è stata ricoverata all'ospedale di Visp.

