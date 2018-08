Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 9.54 21 agosto 2018 - 09:54

Il co-presidente dell'UDC del Vallese romando Jérôme Desmeules ha annunciato oggi le dimissioni dalla carica con effetto al 23 agosto. Un anno fa aveva già informato il comitato del suo partito dell'intenzione di ritirarsi.

In una lettera pubblicata oggi, Desmeules dice di ritenere che sia il momento "opportuno per dare le dimissioni", visto che le elezioni federali si svolgeranno fra oltre un anno. Il co-presidente dimissionario afferma di lasciare il suo posto con "l'impressione di avere compiuto il proprio dovere".

Dal 2010, ha assunto diverse cariche negli organi dirigenti del partito. È stato eletto alla co-presidenza nel 2013. Da allora, l'UDC del Vallese romando ha conosciuto alti e bassi. Nel 2015 ha conquistato il secondo seggio in Consiglio nazionale, mentre nel 2017 non è riuscita a far rieleggere Oskar Freysinger in Consiglio di Stato.

