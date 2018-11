Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 novembre 2018 15.46 30 novembre 2018 - 15:46

Sei feriti per l'esplosione nella cucina di un albergo di Zermatt

Un numero ancora imprecisato di persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione di gas avvenuta oggi nelle cucine di un albergo di Zermatt, in Vallese. Secondo le prime indicazioni della polizia, i feriti sono almeno sei.

Stève Léger, portavoce della polizia cantonale vallesana, non è stato in grado di dire quanto gravi siano le ferite riportate dalle vittime dell'esplosione, che sono state trasportate negli ospedali di Sion e Visp. Lo scoppio ha provocato un incendio, che è stato domato. La popolazione, ha detto la polizia, non è stata esposta a pericoli.

