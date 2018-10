Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 17.41 27 ottobre 2018 - 17:41

Una gigantesca marmitta di purea di mele è stata cucinata oggi a Riddes (VS) in occasione della Festa della mela. In cinque ore ne sono stati preparati 390 kg, una cifra che ha polverizzato ogni record al mondo e che varrà l'iscrizione nel Guinness Book dei primati.

La località di Riddes è conosciuta per le coltivazioni delle mele, che si estendono per oltre cento ettari. Ogni due anni il comune vallesano ospita la Festa della mela, che attira oltre 70 espositori e circa 5000 visitatori.

Oggi, malgrado la meteo sfavorevole, a rasserenare gli animi ci ha pensato l'annuncio della sfida: battere il record attuale di 324,8 kg di purea di mele prodotti in una volta e riversati in un'enorme marmitta.

I partecipanti hanno pelato, pulito, sminuzzato e cotto non meno di 500 kg di mele e sono stati coronati da successo: hanno infatti superato il record detenuto dal 2013 dalla Musselman's Apple Sauce di Baltimore (USA).

La purea di mele prodotta verrà distribuita alle mense scolastiche e agli asili nido della regione.

