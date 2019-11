Un incendio ha completamente distrutto stamane uno chalet a Mayens-de-Chamoson, località vallesana a qualche chilometro a ovest di Sion.

In questo periodo lo stabile non era occupato e non si registrano feriti, ha indicato la polizia cantonale. Le operazioni di spegnimento del rogo sono durate per due ore. Le cause del sinistro non sono ancora note.

