Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 13.44 30 aprile 2018 - 13:44

Una grande azione di soccorso è stata condotta questa mattina sulle montagne nella regione di Arolla (VS). I soccorritori hanno tratto in salvo alpinisti rimasti bloccati per tutta la notte ad alta quota. Alcuni di loro presentavano segni di ipotermia.

Gli sventurati non sono riusciti a raggiungere la capanna Vignettes a 3157 di quota fra la Pigne d'Arolla e il Monte Collon. Tutti sono stati portati in ospedale. Secondo la polizia cantonale, che non ha comunicato il numero delle persone coinvolte, l'esatta dinamica dell'episodio non è ancora stata chiarita.

