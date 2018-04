Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 18.44 25 aprile 2018 - 18:44

Una guida alpina sabato è caduta per dieci metri in un crepaccio del ghiacciaio sul fianco sudoccidentale dell'Aletschhorh, nell'Alto Vallese.

Il 36enne svizzero, domiciliato nel canton Basilea Città, è morto ieri sera all'Inselspital di Berna, dove era stato ricoverato in elicottero in seguito alle gravi ferite.

L'uomo accompagnava un cliente, che non ha riportato lesioni. È una terza persona ad aver avvertito i soccorritori, verso le 17.50, poco meno di un'ora dopo l'incidente. La guida ha potuto essere estratta dal crepaccio, a una quota di circa 3400 metri, verso le 23.30, riferisce la polizia cantonale in una nota odierna. L'intervento dei soccorritori è avvenuto in condizioni difficili.

