VS: in circolazione banconote falsificate da 100 franchi

In circolazione banconote false

Banconote false sono in circolazione in Vallese da inizio dicembre. La polizia avverte che nelle regioni di Sion e Conthey sono state utilizzate banconote falsificate da 100 franchi.

Il denaro è stato individuato in centri commerciali, negozi e stazioni di servizio, indica oggi la polizia cantonale in un comunicato, precisando che "soldi falsi circolano raramente in Svizzera perché le banconote confederate sono difficilmente falsificabili".

Le forze dell'ordine ricordano che il denaro autentico è riconoscibile sia a livello visivo che al tatto e raccomandano di osservare i soldi sempre con calma. In caso di sospetto, scrive la polizia vallesana, la banconota va confrontata con una autentica e va allertata la polizia.

