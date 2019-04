Due persone - padre di 43 anni e figlio di 3 - sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la notte scorsa in uno chalet a Troistorrents, in Vallese. L'uomo ha riportato ustioni, mentre il piccolo soffre di intossicazione da fumo. Entrambi sono fuori pericolo.

Stando a quanto riferisce la polizia cantonale il fuoco è divampato intorno alle 02.00. L'allarme è stato dato da una terza persona, mentre il padre e il bimbo si sono messi in salvo da soli.

I 25 pompieri giunti sul posto non hanno potuto evitare che l'edificio e una vettura parcheggiata nelle vicinanze andassero completamente distrutti. La causa del sinistro non è ancora nota.

