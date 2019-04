Un incendio ha completamente distrutto la scorsa notte uno chalet situato nella regione di Täsch, nell'Alto Vallese. La famiglia che vi trascorreva le vacanze pasquali è riuscita a mettersi in salvo.

Un membro della famiglia, indica oggi un comunicato della polizia vallesana, si è accorto della presenza delle fiamme verso le 3.30 del mattino e ha immediatamente svegliato gli altri occupanti, che sono sono tutti usciti all'esterno.

I pompieri sono giunti sul posto in elicottero, dato che lo chalet - situato a 2'200 metri di altezza, non è raggiungibile in automobile. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.

