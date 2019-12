Una sedicenne vallesana investita da un'auto lo scorso 11 dicembre a Vétroz (VS) è morta ieri all'ospedale di Sion per la gravità delle ferite.

Una sedicenne vallesana investita da un'auto lo scorso 11 dicembre a Vétroz (VS) è morta ieri in ospedale per la gravità delle ferite. Lo riferisce oggi un comunicato della polizia cantonale.

Un'auto che era in viaggio dal limitrofo villaggio di Ardon verso Vétroz, situati pochi chilometri ad ovest di Sion, ha falciato la ragazza mentre attraversava la strada cantonale sulle strisce pedonali.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, l'adolescente, residente nel Vallese centrale, è stata ricoverata all'ospedale di Sion, dove ieri è deceduta.

La procura ha avviato un'indagine.

